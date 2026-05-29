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DORA

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 29.05.2026
Fangt den Flitzadu! / Lorito, der kleine Papagei

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DORA

Folge 1: Fangt den Flitzadu! / Lorito, der kleine Papagei

22 Min.Folge vom 29.05.2026

Dora will den Flizadu finden, der in dem Vogel-Fotoalbum von Doras Abuela fehlt. Sie will ein Bild für Abuela von ihm machen. Dora und Boots wollen dem Papagierbaby Lorito helfen, denn er sucht seine Mutter, doch er macht Boots immer nach.

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