Staffel 1Folge 13vom 02.05.2026
Shellys Muschel / Das Familien-PicknickJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 13: Shellys Muschel / Das Familien-Picknick
22 Min.Folge vom 02.05.2026
Als Dora und Boots auf Shelly, einen Einsiedlerkrebs ohne Muschel finden, sucht Dora nach dieser. Dad will unbedingt ein Quesadilla-Picknick veranstalten, doch er vergisst die Zutaten. Daraufhin macht Dora sich auf den Weg, um diese zu besorgen.
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DORA
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany