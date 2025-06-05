Zum Inhalt springenBarrierefrei
DORA

NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 05.06.2025
Riesengroßer Boots / Backpack in der Klemme

Riesengroßer Boots / Backpack in der Klemme

Folge 1: Riesengroßer Boots / Backpack in der Klemme

22 Min.Folge vom 05.06.2025

Boots Wunsch, größer zu werden wird erfüllt. Er wird allerdings riesig und Dora muss ihm helfen, wieder auf Normalgröße zu kommen. Dora schafft es nicht, Backpack zu öffnen. Mit Boots reist sie zu Grandma, die ihr bei der Reparatur helfen soll.

Nickelodeon

