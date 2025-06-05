Staffel 2Folge 1vom 05.06.2025
Riesengroßer Boots / Backpack in der KlemmeJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 1: Riesengroßer Boots / Backpack in der Klemme
22 Min.Folge vom 05.06.2025
Boots Wunsch, größer zu werden wird erfüllt. Er wird allerdings riesig und Dora muss ihm helfen, wieder auf Normalgröße zu kommen. Dora schafft es nicht, Backpack zu öffnen. Mit Boots reist sie zu Grandma, die ihr bei der Reparatur helfen soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon