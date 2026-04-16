Staffel 3Folge 12vom 16.04.2026
Grandmas QuinceañeraJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 12: Grandmas Quinceañera
11 Min.Folge vom 16.04.2026
Dora findet heraus, dass ihre Grandma nie eine Quinceañera hatte und schmeißt für sie eine Überrachungsparty mit einem besonderen Kleid, einer Tiara und Schuhen!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-3, Season 3: Nickelodeon