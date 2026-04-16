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DORA

NickelodeonStaffel 3Folge 12vom 16.04.2026
Grandmas Quinceañera

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DORA

Folge 12: Grandmas Quinceañera

11 Min.Folge vom 16.04.2026

Dora findet heraus, dass ihre Grandma nie eine Quinceañera hatte und schmeißt für sie eine Überrachungsparty mit einem besonderen Kleid, einer Tiara und Schuhen!

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