Staffel 3Folge 7vom 06.08.2026
Sweet lernt zu fliegen / Königin SwiperJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 7: Sweet lernt zu fliegen / Königin Swiper
22 Min.Folge vom 06.08.2026
Dora und Boots helfen dem Drachen Dulce, fliegen zu lernen, damit sie zu ihren Eltern in die Wolkenhöhle kann. // Die Körper von der Königin und Swiper werden durch die Magie des großen roten Huhns vertauscht. Dora und Boots helfen ihnen!
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DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany