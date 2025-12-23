Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Falsche Fährten
46 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Der Witwer Ernesto Vasquez wird tot auf seiner Terrasse gefunden. Bei ihm liegen Waffen und leere Pillendosen. Nicht nur der Tatort ist außergewöhnlich, auch Ernestos Autopsie hält einige Überraschungen bereit. Nachdem Rebecca Davis nicht zur Arbeit erschien, suchte man sie zu Hause auf und fand sie tot in ihrem Bett. Da die Leiche bereits verwest, muss sich Dr. G beeilen, um Rebeccas Tod aufklären zu können.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.