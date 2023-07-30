Dr. Pimple Popper
Folge vom 30.07.2023: Headset als Krankmacher
44 Min.Folge vom 30.07.2023Ab 12
Nisas Hautkrankheit verleidet ihr das Leben. Vor zwei Jahren tauchte ein kleiner roter Fleck am Ohrläppchen auf. Kurz darauf hatte sie Ekzeme im ganzen Gesicht und am Hals. Ihre Ohren stechen und brennen höllisch. Als Schichtleiterin eines Coffee-Shops muss die 30-Jährige ständig ein Headset tragen. Wenn sie es nach Stunden abnimmt, fühlt es sich an, als würde sie Schorf von einer Wunde reißen. Auch die Blicke und Reaktionen der Kunden quälen sie. Manche wollen ihr Getränk nicht annehmen, weil sie eine ansteckende Krankheit befürchten. Medikamente haben Nisa bislang nicht geholfen. Ihre letzte Hoffnung ist Dr. Lee.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.