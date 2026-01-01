Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 28vom 13.01.2026
Folge 28: Das Finale

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Im Finale gehen Goku und sein verkleideter Lehrmeister bis an ihre Grenzen. Am Ende gehen beide zu Boden - wer als Erster wieder aufstehen kann, wird der Sieger. Doch kann sich der Gewinner wirklich über sein Preisgeld freuen?

ProSieben MAXX
