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DREAMCARS

Dreamcars: Bugatti Chiron

WELTFolge vom 16.04.2026
Dreamcars: Bugatti Chiron

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DREAMCARS

Folge vom 16.04.2026: Dreamcars: Bugatti Chiron

50 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Er vereint die Ambivalenz von Schönheit und Biest: Der Bugatti Chiron zählt zu den schnellsten und edelsten Sportwagen, die in Serie gefertigt werden. Das französische Coupé begeistert mit innovativem Design, hochwertigsten Materialien und 1.500 PS, die ein Tempo von 420 Kilometern pro Stunde ermöglichen. Die Reportage bietet einen detaillierten Einblick in die Produktion der Luxuskarosse. Bugatti-Präsident Stephan Winkelmann und beteiligte Ingenieure erzählen, was den Chiron besonders macht.

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