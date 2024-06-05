Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 05.06.2024
Folge 17: Das Beste aus dem Urlaub

45 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Drei Hobbyköche stellen sich der Herausforderung, das Motto "Das Beste aus dem Urlaub" auf ihre Teller zu bringen. Jedes Kochtalent kreiert mit persönlichen Zutaten ein Gericht - Johann Lafer kommentiert, moderiert und hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Wer gewinnt den "Teller des Tages"? Und wie schmeckt dem Publikum Lafers kulinarische Kreation?

