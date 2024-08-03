Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 54 vom 03.08.2024
45 Min. Folge vom 03.08.2024 Ab 12

Drei Hobbyköche stellen sich der Herausforderung, das Motto "Ungewöhnlich kombiniert" auf ihre Teller zu bringen. Jedes Kochtalent kreiert mit persönlichen Zutaten ein Gericht - Johann Lafer kommentiert, moderiert und hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Wer gewinnt den "Teller des Tages"? Und wie schmeckt dem Publikum Lafers kulinarische Kreation?

SAT.1
