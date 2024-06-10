Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 20vom 10.06.2024
44 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12

Drei Hobbyköche aus drei Generationen stellen sich der Herausforderung, das Motto "Regionale Klassiker" auf ihre Teller zu bringen. Jedes Kochtalent kreiert mit persönlichen Zutaten ein Gericht - Johann Lafer kommentiert, moderiert und hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Wer gewinnt den "Teller des Tages"? Und wie schmeckt dem Publikum Lafers kulinarische Kreation?

