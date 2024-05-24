Drei Teller für Lafer
Folge 9: Die Sauce macht's
44 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12
Drei Hobbyköche aus drei Generationen stellen sich der Herausforderung, das Motto "Die Sauce macht's" auf ihre Teller zu bringen. Jedes Kochtalent kreiert mit persönlichen Zutaten ein Gericht - Johann Lafer kommentiert, moderiert und hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Wer gewinnt den "Teller des Tages"? Und wie schmeckt dem Publikum Lafers kulinarische Kreation?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fernsehmacher GmbH
Enthält Produktplatzierungen