Warum ist der Weißwein gelb?Jetzt kostenlos streamen
Drunk Dates
Folge 2: Warum ist der Weißwein gelb?
49 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
In der zweiten Folge von Drunk Dates trifft die selbstbewusste Ursi auf Ivica. Schon vor dem ersten Aufeinandertreffen wird klar, dass hier zwei sehr unterschiedliche Charaktere zusammenkommen. Bei Lukas und Janina ist die Ausgangslage eine ganz andere. Lukas geht emotional und offen in das Experiment, Janina wirkt herzlich, direkt und ehrlich interessiert. Und auch Johanna und Patrick aus der letzten Folge sehen sich wieder.
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Drunk Dates
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4