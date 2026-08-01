Colombian Buttlift: Alles für den JackpotJetzt ohne Werbung streamen
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Folge 3: Colombian Buttlift: Alles für den Jackpot
49 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Ein Luxusbad sorgt zunächst für Entspannung, doch beim Jackpot-Check kippt die Stimmung: Die Divas geraten über ihr Konsumverhalten aneinander, und zwischen Janina und Jessica eskaliert ein Streit. Während persönliche Verlockungen Kate und Bellydah jeweils 1.000 Euro kosten, müssen die Divas bei der Challenge „Colombian Buttlift“ alles geben. Mit vollem Körpereinsatz und zehn richtigen Antworten erspielen sie schließlich 8.000 Euro für den Jackpot.
Alle Staffeln im Überblick
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CO, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn