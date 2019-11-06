DUELL DER STARS - DIE SAT.1-PROMIARENA
Folge 4: Folge 4
97 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Köche Alexander Herrmann, Sarah Wiener und Nelson Müller treffen auf die Schauspieler Christine Neubauer, Thomas Heinze und Caroline Frier. In Action-, Strategie- und Pult-Spielen kämpfen sie um bis zu 100.000 Euro. Dabei werden sie von 50 Familien in ihrem Publikumsblock angefeuert und unterstützt. Die Familien machen das nicht ohne Grund: Wenn ihr Promi-Team gewinnt, wird die Gewinnsumme unter ihnen aufgeteilt. Rechte: Sat.1
DUELL DER STARS - DIE SAT.1-PROMIARENA
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1