Folge 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
97 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Köche Alexander Herrmann, Sarah Wiener und Nelson Müller treffen auf die Schauspieler Christine Neubauer, Thomas Heinze und Caroline Frier. In Action-, Strategie- und Pult-Spielen kämpfen sie um bis zu 100.000 Euro. Dabei werden sie von 50 Familien in ihrem Publikumsblock angefeuert und unterstützt. Die Familien machen das nicht ohne Grund: Wenn ihr Promi-Team gewinnt, wird die Gewinnsumme unter ihnen aufgeteilt. Rechte: Sat.1

SAT.1
