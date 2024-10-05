Zum Inhalt springenBarrierefrei
Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 2: Wasser

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 05.10.2024
177 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12

Beim "Duell um die Welt" sehen sich Joko, Klaas und ihre Promi-Teams mit Ehrfurcht den Elementen der Natur ausgesetzt. Klaas taucht unter Wasser von Sauerstoffflasche zu Sauerstoffflasche und springt im Schlauchboot einen Wasserfall runter, Wigald Boning wagt ein Experiment mit Taucherglocke, Max Giesinger begibt sich auf wellige Bootsfahrt und Jan Köppen besucht in einem See den kleinsten Escape Room. Joko & Klaas präsentieren ihre Highlights des Elements Wasser.

