Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 11.05.2023: Nie mehr zu Dr. Procter
45 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12
Meghans 44ster Geburtstag steht bevor, den sie mit ihren XXL-Freundinnen auf Roller Skates feiern will. Doch die haben Angst, sich die Knie zu zertrümmern. Nur Vanessa ist in Hochform: Nach ihrer Magen-OP lebt sie gesund, treibt Sport, und die Pfunde purzeln. Die anderen sind stolz auf sie, aber auch neidisch auf den Erfolg. Denn Meghan, Tina und Ashley haben zugenommen und trauen sich nicht, Dr. Procter unter die Augen zu treten. Die Stimmung ist am Nullpunkt, als Tinas Haus überflutet wird. Nun muss sie mit Familie und Mitbewohnerin Megan wochenlang ins Hotel ziehen und mit acht Leuten ein Zimmer teilen.
