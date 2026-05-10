Ein Ausflug gegen die DepressionJetzt kostenlos streamen
Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 10.05.2026: Ein Ausflug gegen die Depression
44 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Scott organisiert für alle einen Trip in die Berge, um Tina nach ihrer OP aus der depressiven Stimmungslage zu holen. Zwischen Wanderungen in beeindruckender Natur und actionreichem Snowtubing wirkt die Gruppe zunächst gelöst und voller Energie. Doch der Druck wächst: Auch Scott steht kurz vor seiner Magenverkleinerung und muss eine strenge Diät einhalten – der permanente Hunger macht ihn während des Kurzurlaubs äußerst reizbar. Beim gemeinsamen Kochen und Essen kippt die Stimmung schnell, auch zwischen Meghan und Vannessa kommt es zu heftigen Reibereien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.