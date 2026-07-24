Ed Stafford: Im Bann der Rituale
Folge vom 24.07.2026: Shaolin
44 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Am Fuße des Song-Shan-Berges sind in dieser Folge Kraft, Koordination und Beweglichkeit gefragt. Ed Stafford besucht dort einen Shaolin-Tempel, in dem Mönche junge Menschen mit uraltem Wissen auf den Übergang ins Erwachsenenalter vorbereiten. Dabei werden Körper und Geist gleichermaßen geschult. Disziplin, Kampfkunst und Meditation: Die Ausführung von Bewegungsabfolgen wie den „13 Fäusten“ erfordert nicht nur Fitness, sondern auch ein hohes Maß an Konzentration und mentaler Stärke. Besteht der Survival-Profi in der chinesischen Provinz Henan die Aufnahmeprüfung?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Abenteuer, Reise, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.