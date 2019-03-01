Ed Stafford: Survival-Duell in China
Folge vom 01.03.2019: Kasachstan: Ed vs. Ken Rhee
45 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 12
Ken Rhee hat bei den Special Forces gedient und kennt sich bestens mit Survival-Taktiken aus. Wenn Ed Stafford den südkoreanischen Elitesoldaten beim Mann-gegen-Mann-Duell schlagen will, dann muss er sich in Zentralasien sputen. Die beiden Kontrahenten kämpfen sich in Kasachstan durch eine unwirtliche Canyon-Landschaft. In dem Felslabyrinth kann man leicht die Orientierung verlieren und in der Umgebung streifen hungrige Wölfe umher. Den Raubtieren sollten die Männer bei ihrem Gewaltmarsch durch die Wildnis besser aus dem Weg gehen.
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Genre:Reise, Abenteuer, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.