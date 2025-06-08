Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte
Folge vom 08.06.2025: Guangxi-Karst
43 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 6
Die Topografie in Guangxi ist atemberaubend. Im Laufe von Tausenden von Jahren haben sich dort aus dem Kalksteingrund bizarre Felsformationen, Dolinen, Höhlen und Flusstäler gebildet. Aber wenn man in Südchina barfuß unterwegs ist, wie Ed Stafford, zeigt sich die Landschaft eher von ihrer unangenehmen Seite. Die Einheimischen haben den Briten zudem vor gefährlichen Giftschlangen gewarnt. Und das Nahrungsangebot ist eindeutig auf toughe Naturburschen ausgerichtet. Rohe Heuschrecken zu zerkauen, kostet Überwindung, aber sie liefern eine gratis Portion Eiweiß.
Genre:Reise, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
