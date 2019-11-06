Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Auf und davon, Teil 1 und 2Jetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 1: Auf und davon, Teil 1 und 2
92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei allen Mädchen aus Obersreuth hat Polizist Valentin Glück, nur bei einer nicht, und in die muss er sich verlieben: Heidi Mitterer, die Serviererin aus dem Dorfgasthaus. Doch Heidi zieht ausgerechnet seinen Vetter Karl vor. Probleme hat Valentin auch im Dienst: Sein Chef Haberl mag ihn nicht. Als seine Mutter, die vor Jahren nach Mecklenburg gezogen ist, stirbt, erbt er ein schönes Anwesen auf der Insel Rügen. Und Haberl hat seine Versetzung dorthin bereits beantragt... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1