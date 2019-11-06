Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Auf und davon, Teil 1 und 2

Folge 1: Auf und davon, Teil 1 und 2

92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei allen Mädchen aus Obersreuth hat Polizist Valentin Glück, nur bei einer nicht, und in die muss er sich verlieben: Heidi Mitterer, die Serviererin aus dem Dorfgasthaus. Doch Heidi zieht ausgerechnet seinen Vetter Karl vor. Probleme hat Valentin auch im Dienst: Sein Chef Haberl mag ihn nicht. Als seine Mutter, die vor Jahren nach Mecklenburg gezogen ist, stirbt, erbt er ein schönes Anwesen auf der Insel Rügen. Und Haberl hat seine Versetzung dorthin bereits beantragt...

