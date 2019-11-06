Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Treulich geführtJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 10: Treulich geführt
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die beiden Feriengäste Juliana und Karin sind einer Diebes-Bande zum Opfer gefallen. Doch das kriminelle Trio hat nicht mit Tante Wibkes Spürsinn gerechnet. Erika und Boris bereiten unterdessen ihre Hochzeit vor. Getraut und gefeiert werden soll natürlich auf dem Kahn von Eike und Christian - wenn sich nur der seekranke Pastor trauen würde! Auch Valentin und Hanna kommen sich wieder näher. Aber das fröhliche Fest wird durch eine schreckliche Nachricht gestört ... Rechte: Sat.1
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Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1