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Ein Bayer auf Rügen

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
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Treulich geführt

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Ein Bayer auf Rügen

Folge 10: Treulich geführt

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die beiden Feriengäste Juliana und Karin sind einer Diebes-Bande zum Opfer gefallen. Doch das kriminelle Trio hat nicht mit Tante Wibkes Spürsinn gerechnet. Erika und Boris bereiten unterdessen ihre Hochzeit vor. Getraut und gefeiert werden soll natürlich auf dem Kahn von Eike und Christian - wenn sich nur der seekranke Pastor trauen würde! Auch Valentin und Hanna kommen sich wieder näher. Aber das fröhliche Fest wird durch eine schreckliche Nachricht gestört ... Rechte: Sat.1

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Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen