Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Wer die Wahl hat ...Jetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 11: Wer die Wahl hat ...
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentins Großvater ist tot. Auch Michael Gruber, der lange verschollene Sohn des Aiblinger Bauern, kehrt zu Beerdigung aus Mexiko zurück. Für Valentin ein Schock: In die Trauer um den Großvater mischt sich nämlich die Wut auf Michael, der die Familie einst im Stich gelassen hat. Und auch die alten Bekannten machen Michael die Rückkehr nicht gerade leicht. Für Karl scheint das Bürgermeisteramt in weite Ferne gerückt. Die Aussichten für seine Wahl stehen mehr als schlecht ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1