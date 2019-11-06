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Ein Bayer auf Rügen

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
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Wer die Wahl hat ...

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Ein Bayer auf Rügen

Folge 11: Wer die Wahl hat ...

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentins Großvater ist tot. Auch Michael Gruber, der lange verschollene Sohn des Aiblinger Bauern, kehrt zu Beerdigung aus Mexiko zurück. Für Valentin ein Schock: In die Trauer um den Großvater mischt sich nämlich die Wut auf Michael, der die Familie einst im Stich gelassen hat. Und auch die alten Bekannten machen Michael die Rückkehr nicht gerade leicht. Für Karl scheint das Bürgermeisteramt in weite Ferne gerückt. Die Aussichten für seine Wahl stehen mehr als schlecht ... Rechte: Sat.1

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Ein Bayer auf Rügen

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