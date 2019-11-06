Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Die glorreichen VierJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 12: Die glorreichen Vier
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin erhält aus München ein schmeichelhaftes Angebot: Er kann als Leiter der Dienststelle nach Miesbach zurückkehren. Er lehnt dankend ab, denn er hat Wichtigeres zu tun. Unterstützt von einem Quartett älterer Herren - Michael Gruber, Pater Tobias, Moosburger und Haberl, den gefürchteten "Glorreichen Vier"- versucht Valentin, einer Lastwagen-Bande das Handwerk zu legen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1