Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 13: Der Krug geht so lange zum Wasser ...
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Donatius Domberger sucht gemeinsam mit Wibke Gernrich nach einem geeigneten Grundstück für Valentin, auf dem dieser später unter Wibkes Leitung eine Pension eröffnen soll. Valentin selbst allerdings ahnt davon noch nichts, ebensowenig wie vom Inhalt des Testamentes des Aiblinger-Bauern: Darin vermacht der Großvater seinem Enkel Valentin seinen Hof; das Geld und der Grund im Mohnbachtal fallen an Karl. Vater Michael hat für Valentin auch gleich die passende Bäuerin parat ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1