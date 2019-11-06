Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 14: Wer zuletzt lacht ...
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der "Krieg" zwischen Valentin und Bauunternehmer Bode geht weiter: Nun sitzt Bode zwar in Untersuchungshaft - wegen Anstiftung zur Brandstiftung. Mit Geld und Geschick führt er seine Geschäfte jedoch auch hinter Gittern ungehindert weiter. Valentin ahnt davon noch nichts. Er schlägt sich mit ganz anderen Problemen herum: Die "rote Mafia", eine hauptsächlich aus Russen bestehende Verbrecherorganisation, will Rügen zum Stützpunkt ausbauen. Kontaktmann soll Boris Begulow sein ... Rechte: Sat.1
