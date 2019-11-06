Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Die Bayern kommenJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 15: Die Bayern kommen
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin ist vom Pech verfolgt: Der Fall um die rote Mafia ist ihm entzogen worden. Dabei hat er großes Interesse an der Aufklärung. Valentins russischer Freund Boris fand seine mühsam aufgebaute Soljanka-Bude in Schutt und Asche vor und eine rote Ratte als "Gruß" daneben. Von solchen Schatten unbeeindruckt, fährt ein Bus aus Miesbach in Richtung Rügen. Angeregt von Annis Verehrer Makowski, wollen bayerische Honoratioren mit Saßnitz eine Städtepartnerschaft gründen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1