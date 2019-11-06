Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Allein gegen AlleJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 3: Allein gegen Alle
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Einwohner von Rügen begegnen dem Neuankömmling Valentin mit einigen Vorbehalten. Allein die Wirtin und Hobbykriminalistin Wibke Gernrich und der Inselchronist Donatius Domberger empfangen ihn mit offenen Armen. Während ihn die übrigen Inselbewohner als Eindringling betrachten und seine Arbeit behindern wo immer es geht, verfolgt der Immobilienmakler Christian Bode ganz andere Ziele: Er hat es auf Valentins Haus abgesehen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1