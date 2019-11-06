Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 4: Herrliche Berge
47 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 12
Auf Rügen macht man Valentin nach wie vor Schwierigkeiten. Die Blohmsens laden den "Bergmenschen" scheinheilig zu einem Ostseetörn ein. Dass auf See Windstärke sieben herrscht, verschweigen sie wohlweislich. In Miesbach werden unterdessen sechs wertvolle Madonnen aus verschiedenen Kirchen gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Dem treuen Royalisten Schorschi ist eines klar: Wäre Valentin noch da, säßen die Täter längst schon hinter Schloss und Riegel ... Rechte: Sat.1
Ein Bayer auf Rügen
