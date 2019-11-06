Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 5: Oh, Madonna
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im heimischen Bayern muss Valentin entdecken, dass ihm Heidi immer noch wahnsinnig am Herzen liegt. Ihr Geständnis, sie liebe zwei Männer, macht die Angelegenheit allerdings kompliziert. In der Zwischenzeit haben sich auch die Rüganer prächtig eingelebt, auch wenn sie so manche Schwierigkeiten mit der ihnen ungewohnten Landschaft haben. Da sie die Tücken der Ostsee kennen, glauben Blohmsen und Harmsen, auch in den Bergen Bescheid zu wissen. Ein folgenschwerer Irrtum ... Rechte: Sat.1
