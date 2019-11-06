Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 6: Lauter Überraschungen
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Nachricht, dass der Brandstifter Hagenow aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer über die gesamte Insel. Auch Bernie, der gerade Valentin auf Rügen besucht, will von diesen Neuigkeiten profitieren und plant einen Artikel im "Miesbacher Anzeiger". Der flüchtige Hagenow sucht in der Zwischenzeit den Immobilienmakler Bode auf, den eigentlichen Auftraggeber der Brandstiftungen, und fordert ein erneutes Mal Schweigegeld ... Rechte: Sat.1
