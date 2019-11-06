Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Eine Frau fürs Leben

Ein Bayer auf Rügen

Folge 7: Eine Frau fürs Leben

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Donatius hat Besuch aus Rußland: Boris Begulow will in Deutschland eine Frau fürs Leben finden. Donatius kann seinem alten Freund aber vorerst nicht helfen, denn eine Betrügerbande macht die Insel unsicher. Unter dem Vorwand, asbestverseuchte Häuser zu sanieren, kassiert ein Pärchen Vorschüsse für Reparaturen, die jedoch nie ausgeführt werden. Selbst Bürgermeister Knoop ist schon auf die beiden 'reingefallen. Valentin nimmt sich der Sache an, um weiteren Schaden zu verhindern ... Rechte: Sat.1

