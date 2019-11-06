Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Eine Frau fürs LebenJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 7: Eine Frau fürs Leben
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Donatius hat Besuch aus Rußland: Boris Begulow will in Deutschland eine Frau fürs Leben finden. Donatius kann seinem alten Freund aber vorerst nicht helfen, denn eine Betrügerbande macht die Insel unsicher. Unter dem Vorwand, asbestverseuchte Häuser zu sanieren, kassiert ein Pärchen Vorschüsse für Reparaturen, die jedoch nie ausgeführt werden. Selbst Bürgermeister Knoop ist schon auf die beiden 'reingefallen. Valentin nimmt sich der Sache an, um weiteren Schaden zu verhindern ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1