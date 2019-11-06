Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentins Großvater soll Grund für ein Waffenlager der NATO abtreten! Valentin erreicht diese Nachricht auf Rügen, mitten in einem schwierigen Fall: Eine Autodiebesbande klaut Luxuskarossen im großen Stil. Valentin fährt nach Miesbach, um dem Großvater zu Hilfe zu kommen. Was weder der noch Valentin ahnen: Vetter Karl hat sich längst auf die Seite der Waffenlager-Befürworter geschlagen. Valentin lässt sich zudem auf eine Affäre mit Karls Verlobter Heidi ein - Hanna ist entsetzt. Rechte: Sat.1

