Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 8: Ausgetrickst
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentins Großvater soll Grund für ein Waffenlager der NATO abtreten! Valentin erreicht diese Nachricht auf Rügen, mitten in einem schwierigen Fall: Eine Autodiebesbande klaut Luxuskarossen im großen Stil. Valentin fährt nach Miesbach, um dem Großvater zu Hilfe zu kommen. Was weder der noch Valentin ahnen: Vetter Karl hat sich längst auf die Seite der Waffenlager-Befürworter geschlagen. Valentin lässt sich zudem auf eine Affäre mit Karls Verlobter Heidi ein - Hanna ist entsetzt. Rechte: Sat.1
