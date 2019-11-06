Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das jüngste Gericht

Das jüngste GerichtJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 9: Das jüngste Gericht

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit jener Zusammenkunft mit Heidi, die von Hanna völlig falsch verstanden wurde, herrscht dicke Luft zwischen Hanna und Valentin. Hanna ist kalt wie eine steife Meeresbrise, und Valentins Charme verpufft wirkungslos. Da kommt dem verschmähten Liebhaber der Immobilienhändler Bode gerade recht, da der augenscheinlich mehr Glück bei der schönen Hanna hat. Nun wird Valentin das geerbte Haus erst recht nicht verkaufen, egal ob die Gemeinde das Grundstück braucht oder nicht! Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen