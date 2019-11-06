Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Das jüngste GerichtJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 9: Das jüngste Gericht
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Seit jener Zusammenkunft mit Heidi, die von Hanna völlig falsch verstanden wurde, herrscht dicke Luft zwischen Hanna und Valentin. Hanna ist kalt wie eine steife Meeresbrise, und Valentins Charme verpufft wirkungslos. Da kommt dem verschmähten Liebhaber der Immobilienhändler Bode gerade recht, da der augenscheinlich mehr Glück bei der schönen Hanna hat. Nun wird Valentin das geerbte Haus erst recht nicht verkaufen, egal ob die Gemeinde das Grundstück braucht oder nicht! Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1