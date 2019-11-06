Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Durst wird durch Bier erst schön

Durst wird durch Bier erst schönJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 1: Durst wird durch Bier erst schön

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentin Gruber ist Hals über Kopf aus Bayern geflüchtet, um Abstand zwischen sich und seine große Liebe Heidi zu bringen - aber sie folgt ihm auf die Insel. Derweil beschweren sich die aus Miesbach angereisten Bayern über das Rügener Bier. Es sei schlecht, meinen sie. Das lässt Valentin natürlich keine Ruhe. Mit einem cleveren Trick will er sie vom Gegenteil überzeugen. Sein bester Freund Bernie Ziegler, Lokalredakteur in Miesbach, soll ihm dabei helfen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen