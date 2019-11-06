Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 1: Durst wird durch Bier erst schön
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin Gruber ist Hals über Kopf aus Bayern geflüchtet, um Abstand zwischen sich und seine große Liebe Heidi zu bringen - aber sie folgt ihm auf die Insel. Derweil beschweren sich die aus Miesbach angereisten Bayern über das Rügener Bier. Es sei schlecht, meinen sie. Das lässt Valentin natürlich keine Ruhe. Mit einem cleveren Trick will er sie vom Gegenteil überzeugen. Sein bester Freund Bernie Ziegler, Lokalredakteur in Miesbach, soll ihm dabei helfen. Rechte: Sat.1
