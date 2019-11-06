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Ein Bayer auf Rügen

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
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Der Bilderdieb

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Ein Bayer auf Rügen

Folge 10: Der Bilderdieb

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Arnim Petersen kommt mit stolzgeschwellter Brust auf den Aiblinger-Hof. Als erster Norddeutscher wird er Feuerwehrkommandant von Miesbach. Nun steht einer Hochzeit mit Kathrin nichts mehr im Wege. Derweil hat es Valentin mit Kunstdieben zu tun, die aus Rügener Villen gezielt bestimmte Bilder stehlen. Und dann ist da noch der Ärger mit Hanna. Er liebt sie noch immer, und auch Hanna kommt von Valentin nicht los. Die Suche nach den Bilderdieben soll sie von ihren Gefühlen ablenken. Rechte: Sat.1

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Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

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