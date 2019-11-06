Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Der BilderdiebJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 10: Der Bilderdieb
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Arnim Petersen kommt mit stolzgeschwellter Brust auf den Aiblinger-Hof. Als erster Norddeutscher wird er Feuerwehrkommandant von Miesbach. Nun steht einer Hochzeit mit Kathrin nichts mehr im Wege. Derweil hat es Valentin mit Kunstdieben zu tun, die aus Rügener Villen gezielt bestimmte Bilder stehlen. Und dann ist da noch der Ärger mit Hanna. Er liebt sie noch immer, und auch Hanna kommt von Valentin nicht los. Die Suche nach den Bilderdieben soll sie von ihren Gefühlen ablenken. Rechte: Sat.1
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Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1