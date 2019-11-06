Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Musik liegt in der LuftJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 2: Musik liegt in der Luft
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf der Insel machen sich skrupellose Menschenhändler breit. Die Not im Osten nutzend, verspricht die illegale Einwanderung übers Meer großen Profit. Hanna, die inzwischen die Stelle des immer noch suspendierten Valentin eingenommen hat, beginnt zu ermitteln. Doch auch der zwangsbeurlaubte Bayer ist nicht untätig: Zufällig belauscht er eine Unterredung zwischen Blohmsen und einem unbekannten Geschäftsmann, bei der es um Menschenhandel geht. Valentin setzt sich auf die Spur ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1