Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Manche Rosen blühen spät im Jahr
Ein Bayer auf Rügen
Folge 3: Manche Rosen blühen spät im Jahr
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin Gruber kommt zurück in die Heimat nach Miesbach. Auch dort erwartet ihn jede Menge Arbeit. In Miesbach treibt eine Jugendbande ihr Unwesen. Die einzige Spur: Einer der Jugendlichen muss sich bei einem Autoaufbruch verletzt haben. Staatssekretär Maisinger bittet den Polizisten in Heimaturlaub, bei der Suche nach den jungen Ganoven zu helfen. Schließlich ist auch ein einflußreicher Unternehmer und persönlicher Freund von Maisinger überfallen und beraubt worden ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1