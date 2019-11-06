Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 4: Gefährliches Spiel
50 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Jugendbande hat Valentin zwar überführt, aber Dank der Intervention von Staatssekretär Maisinger kommt das Verfahren nicht in Gang. Und auch die Lokalpresse verliert plötzlich keine Zeile mehr über die jungen Ganoven. Doch der Spuk geht weiter: Zwei Mädchen aus der Gang treiben es sogar noch bunter. Derweil muss sich Hanna allein auf Rügen beweisen. Sie versucht, die gefährlichen Mutproben einer Jugendgruppe zu stoppen. Sunny, ein Mitglied der Gruppe, gibt ihr einen Tip ... Rechte: Sat.1
