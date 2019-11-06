Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Valentin schlägt zurück

Ein Bayer auf Rügen

Folge 5: Valentin schlägt zurück

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Kampf zwischen Valentin und dem Bauunternehmer Bode geht in die nächste Runde. Als Valentin aus Miesbach zurückkehrt, erfährt er, dass Bode - ohne Genehmigung, aber mit Rückendeckung des Bürgermeisters - schon mit den Bauarbeiten an dem Kinderheim begonnen hat. Valentin stellt Bürgermeister Knoop und Bode zur Rede. Bei dem folgenden Streit rutscht Valentin die Hand aus. Bode geht zu Boden und erstattet Anzeige. Ausgerechnet Hanna soll nun gegen Valentin ermitteln ... Rechte: Sat.1

