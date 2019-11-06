Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 5: Valentin schlägt zurück
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Kampf zwischen Valentin und dem Bauunternehmer Bode geht in die nächste Runde. Als Valentin aus Miesbach zurückkehrt, erfährt er, dass Bode - ohne Genehmigung, aber mit Rückendeckung des Bürgermeisters - schon mit den Bauarbeiten an dem Kinderheim begonnen hat. Valentin stellt Bürgermeister Knoop und Bode zur Rede. Bei dem folgenden Streit rutscht Valentin die Hand aus. Bode geht zu Boden und erstattet Anzeige. Ausgerechnet Hanna soll nun gegen Valentin ermitteln ... Rechte: Sat.1
Ein Bayer auf Rügen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1