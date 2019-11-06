Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 6: Aiblingers Erbe
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wie zu erwarten, lässt Baulöwe Bode nicht locker. Der Grund des Aiblinger-Bauern im Mohnbachtal reizt ihn ungemein. Das Gelände wäre vorzüglich geeignet, um ein Hotel zu bauen. Heidi bringt ihn in Miesbach mit den richtigen Leuten zusammen, um eine perfekte Intrige zu planen. Da Valentin auf Rügen ist und scheinbar nach einem Dieb fahndet, ahnt niemand, dass Hanna die Ermittlungen auf der Insel übernommen hat, damit Valentin Gruber sich um die Vorgänge in Bayern kümmern kann ... Rechte: Sat.1
