Ein Bayer auf Rügen

Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Der Kommandant

Ein Bayer auf Rügen

Folge 7: Der Kommandant

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Wenn schon die Agnes ihren Michael Gruber nicht zum Standesamt bekommt, dann doch wenigstens die Kathrin ihren Arnim Petersen. Aber wie? Die Frauen schmieden einen Plan und versuchen sofort, ihn mit weiblicher List durchzusetzen. Wollte Feuerwehrkommandant Borschert nicht ohnehin zurücktreten? Derweil hat es Valentin mit zwei Jungen, Wolfgang und Felix, zu tun, die so richtige Lausbuben sind und nur Unfug im Kopf haben. Es steht sogar der Verdacht im Raum, dass sie stehlen ...

