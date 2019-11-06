Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 7: Der Kommandant
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wenn schon die Agnes ihren Michael Gruber nicht zum Standesamt bekommt, dann doch wenigstens die Kathrin ihren Arnim Petersen. Aber wie? Die Frauen schmieden einen Plan und versuchen sofort, ihn mit weiblicher List durchzusetzen. Wollte Feuerwehrkommandant Borschert nicht ohnehin zurücktreten? Derweil hat es Valentin mit zwei Jungen, Wolfgang und Felix, zu tun, die so richtige Lausbuben sind und nur Unfug im Kopf haben. Es steht sogar der Verdacht im Raum, dass sie stehlen ... Rechte: Sat.1
Ein Bayer auf Rügen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1