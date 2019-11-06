Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 8: Sag die Wahrheit
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin hat in Miesbach alle Hände voll zu tun. Die Angestellte des Apothekers Harry Hagen zeigt einen Einbruch an. Methadonampullen sind aus dem Giftschrank verschwunden und noch am selben Abend meldet Harrys Frau ihren Mann als vermisst. Hat die junge Frau etwas damit zu tun, die zusammen mit Hagen von Valentin und Bernie gesehen wurde? Derweil ermittelt Hanna in einer Reihe von Autounfällen. Sie hat den Verdacht, dass die Unfälle geplant sind. Geht es um Versicherungsbetrug? Rechte: Sat.1
