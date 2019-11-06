Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 9: Gemeinsamkeit macht stark
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Saßnitzer Hafen sitzen die Mitarbeiter der Druckerei Mahler bei einer Krisensitzung zusammen. Ihr Chef ist auf und davon, die Konten sind leer und die Auftragsbücher auch. Dafür hat die von Bode aufgekaufte Druckerei Kossmann reichlich zu tun. Der plötzliche Niedergang der Druckerei Mahler macht Valentin stutzig. Und weil Ines Rösch, die Buchhalterin eine so junge, attraktive Dame ist, lässt sich ein gewissenhafter Polizeibeamter wie Valentin die Bücher gern erklären ... Rechte: Sat.1
