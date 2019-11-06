Staffel 4Folge 1vom 06.11.2019
A bissel was geht alleweilJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 1: A bissel was geht alleweil
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kurt Potlesch, zu 10 Jahren Haft verurteilt für den Mord an Wilhelm von Stromberg, sieht keinen Ausweg mehr: Seine Frau hat ihn verlassen, und jetzt muss er auch noch miterleben, wie Falco von Stromberg, der ihn zu dem Mord angestiftet hat, aus dem Gefängnis entlassen wird. Er versucht sich umzubringen. Als Valentin ihn auf der Krankenstation besucht, erfährt er, dass Potlesch seit Jahren mit Tabletten gegen Depressionen behandelt wurde. Valentin kommt ein schlimmer Verdacht... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1