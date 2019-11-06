Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
A bissel was geht alleweil

A bissel was geht alleweilJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 1: A bissel was geht alleweil

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kurt Potlesch, zu 10 Jahren Haft verurteilt für den Mord an Wilhelm von Stromberg, sieht keinen Ausweg mehr: Seine Frau hat ihn verlassen, und jetzt muss er auch noch miterleben, wie Falco von Stromberg, der ihn zu dem Mord angestiftet hat, aus dem Gefängnis entlassen wird. Er versucht sich umzubringen. Als Valentin ihn auf der Krankenstation besucht, erfährt er, dass Potlesch seit Jahren mit Tabletten gegen Depressionen behandelt wurde. Valentin kommt ein schlimmer Verdacht... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen