Folge 10: So ein Zirkus
48 Min.
In Schliersee wartet viel Arbeit Valentin: Pater Tobias wurde in der Kirche überfallen, eine wertvolle Madonna geklaut und bei Bode ist die ganze Bildersammlung verschwunden. Hinzu kommen Probleme mit Sandra, während Valentin auf Rügen war, hat sie sich verändert. Auf dem Aiblinger-Hof hat Petersen einen Zirkus eingeladen, den Winter dort zu verbringen. Es sind sehr nette Leute, aber Valentins Kollegen Kober und Detektiv Haberl sind überzeugt, unter ihnen die Täter zu finden... Rechte: Sat.1
