Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 10vom 06.11.2019
So ein Zirkus

Folge 10: So ein Zirkus

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Schliersee wartet viel Arbeit Valentin: Pater Tobias wurde in der Kirche überfallen, eine wertvolle Madonna geklaut und bei Bode ist die ganze Bildersammlung verschwunden. Hinzu kommen Probleme mit Sandra, während Valentin auf Rügen war, hat sie sich verändert. Auf dem Aiblinger-Hof hat Petersen einen Zirkus eingeladen, den Winter dort zu verbringen. Es sind sehr nette Leute, aber Valentins Kollegen Kober und Detektiv Haberl sind überzeugt, unter ihnen die Täter zu finden... Rechte: Sat.1

