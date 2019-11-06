Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 11vom 06.11.2019
Rendezvous mit der Vergangenheit

Ein Bayer auf Rügen

Folge 11: Rendezvous mit der Vergangenheit

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Für Sandra bricht eine Welt zusammen. Gerade hat sie sich in Schliersee eingelebt und mit Valentin ihr Liebesglück gefunden, da holt sie die Vergangenheit ein. Julius Hemmler, ein Bekannter aus ihren Stralsunder Zeiten, erpresst sie. Er hat Strip-Fotos von ihr und droht, dass er sie Valentin zeigt. Julius wird wegen Bankeinbrüchen von der Polizei gesucht. Sandra soll ihn nun in ihrer Wohnung verstecken. Und Valentin hat keine Erklärung, warum sich Sandra so eigenartig verhält. Rechte: Sat.1

