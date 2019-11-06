Staffel 4Folge 12vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 12: Maisingers Schatz
Folge vom 06.11.2019
Valentin bekommt es mit einer Einbruchsserie zu tun: Gleich vier Juweliergeschäfte wurden ausgeraubt. Ausgerechnet während er Sandras Erpresser Hemmler verhört, gibt es erneut Alarm. Aber Valentin kommt zu spät: Die Täter sind verschwunden. Dr. Maisinger zieht unterdessen alle Register seiner Verführungskunst, um bei Agnes zu landen. Diese ahnt jedoch nicht, dass der Verehrer es auf ihre wertvollen Grundstücke abgesehen hat - er will einen Golfplatz in Schliersee bauen. Rechte: Sat.1
