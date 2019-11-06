Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Maisingers Schatz

Maisingers SchatzJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 12: Maisingers Schatz

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentin bekommt es mit einer Einbruchsserie zu tun: Gleich vier Juweliergeschäfte wurden ausgeraubt. Ausgerechnet während er Sandras Erpresser Hemmler verhört, gibt es erneut Alarm. Aber Valentin kommt zu spät: Die Täter sind verschwunden. Dr. Maisinger zieht unterdessen alle Register seiner Verführungskunst, um bei Agnes zu landen. Diese ahnt jedoch nicht, dass der Verehrer es auf ihre wertvollen Grundstücke abgesehen hat - er will einen Golfplatz in Schliersee bauen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen